İsrail'den Trump'a Kudüs teşekkürü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme kararını hukuken geçersiz sayacak olan tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto eden ABD'ye Netanyahu'dan teşekkür geldi.
Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i, tarihte Romalılara karşı isyan ederek zafer kazandığı rivayet edilen Yahudi topluluğu Makabilere benzetti.
İsrail Başbakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Teşekkürler Büyükelçi Haley. Hanuka'da (Makabilerin kazandığı rivayet edilen zaferin kutlandığı Yahudi bayramı) tıpkı Makabiler gibi konuştun. Hakikatin mumunu yaktın, karanlığı yok ettin. Bir kişi çoğunluğu yendi. Hakikat yalanı yendi. Teşekkürler Başkan Trump (ABD Başkanı Donald Trump), teşekkürler Nikki Haley."
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin ardından BM nezdinde şu ana kadarki en önemli girişim olan BMGK'daki Kudüs tasarısının oylaması dün yapılmıştı
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