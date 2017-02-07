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İsrail'e hem ziyaret hem kınama

İsrail'e hem ziyaret hem kınama.18961
  • Giriş : 07.02.2017 / 10:16:00

Dışileri Bakanlığı'ndan İsrail'de çıkarılan o yasaya tepki geciklemedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın resmi ziyaret gerçekleştirdiği dakikalarda Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşaa edilen yerleşim yerlerine onay verilen yasayı kabul etmesi üzene kınama mesajı geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosu’nun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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