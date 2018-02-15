İsrail, Esad'ı kimsayal silah konusunda uyardı
İsrail'den sert bir açıklama geldi. Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahlarla ilgili açıklama yapan İsrail hükümeti, ilahların etkisinin topraklarına ulaşması halinde karşılık vereceklerini bildirdi.
İsrail yerel basınında çıkan haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerdeki 15 büyükelçiliğine, Şam yönetiminin İsrail sınırı yakınlarında kimyasal silah kullanması ve bu silahların etkilerinin İsrail topraklarına ulaşmasından endişe duyduğunu bildirdi.
Büyükelçilere gönderilen mesajda, bulundukları ülkedeki en üst düzey karar alıcılara, kimyasal saldırıların İsrail'e ulaşması durumunda "Bunun, İsrail'in mümkün olan en sert biçimde karşılık vermesini gerektireceği" mesajının iletilmesi talep edildi.
"İran'ın Hizbullah terör örgütüne desteğini kesmesi" yönünde yaptıkları çağrıları uluslararası topluma hatırlatmalarını büyükelçilerden isteyen İsrail Dışişleri Bakanlığı, ayrıca elçilere "İran'ın Suriye'deki yayılmacılığına karşı İsrail'in harekete geçme arzusunun yeterince ciddiye alınmadığını" aktarmaları çağrısını yaptı.
İsrail ordusu, bir süre önce Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 düşürülmüştü.
NTV
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