İsrail galibiyeti sonrası Kartal borsada uçtu!
Dün akşam oynanan İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ve galibiyet elde eden Beşiktaş, borsada da kazandırdı.
Beşiktaş Futbol takımı, dün gece UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva takımını 3-1 mağlup etti. Avrupa'da mücadele eden diğer Türk takımlarından Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup olurken, Osmanlıspor ise, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 0-0 berabere kaldı.
Türk takımları arasında tek galibiyeti alan Beşiktaş'ın hisseleri Borsa İstanbul'da güne yüzde 2,1 yükselişle 5,25 TL'den başladı. Beşiktaş hisseleri saat 11.00 itibarıyla diğer spor şirketlerindeki değer kayıplarına karşın dünkü kapanışına göre yüzde 1,17 artışla 5,20 TL seviyesinde dengelendi.
Fenerbahçe hisseleri ise dün akşam Avrupa'da alınan mağlubiyetin ardından en fazla değer kaybeden spor hissesi oldu. Fenerbahçe hisseleri açılışın ardından en düşük 37,74 TL'yi gördü ve şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 37,78 TL'den işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Galatasaray hisseleri şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 32,04 TL'den, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 2,93 TL'den alıcı buluyor.
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