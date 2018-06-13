Facebook Twitter Rss

İsrail'in alıkoyduğu Türk'ten haber yok

İsrail'in alıkoyduğu Türk'ten haber yok.17197
  • Giriş : 13.06.2018 / 11:15:00

İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşından hala haber alınamıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kadir Gece için gittiği Kudüs'ten geri dönerken İsrail polisi tarafından havalimanında alıkoyulan Türk vatandaşo Ebru Özkan'dan haber alınamıyor.

Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na giden Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu.

Görevlinin "İngilizce biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.

İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşıyla ilgili ayrıntıları Kudüs'ten Fatih Yavuz aktarıyor.

TRTHABER

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı

Adil Öksüz'ün yeri belirlendi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da yangın!

İstanbul'da yangın!

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Almanya'dan flaş Adil Öksüz kararı

Almanya'dan flaş Adil Öksüz kararı

Alman hükümeti, FETÖ üyesi Adil Öksüz ile ilgili harekete geçti.

 

Gri listedeki terörist yakalandı

Gri listedeki terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri gözaltında

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin gözaltına alındı.

 

Toplu ulaşıma yüzde 50 indirim!

Toplu ulaşıma yüzde 50 indirim!

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 zam geldiği öğrenildi.

Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı

Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı

İstanbul Şişli'de 3 özel halk otobüsünün çarpıştığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya