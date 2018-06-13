İsrail'in alıkoyduğu Türk'ten haber yok
Kadir Gece için gittiği Kudüs'ten geri dönerken İsrail polisi tarafından havalimanında alıkoyulan Türk vatandaşo Ebru Özkan'dan haber alınamıyor.
Kudüs ziyareti sonrası Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na giden Türkiye vatandaşı Ebru Özkan, bavullarını teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu.
Görevlinin "İngilizce biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını veren Özkan, başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonuldu.
İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşıyla ilgili ayrıntıları Kudüs'ten Fatih Yavuz aktarıyor.
TRTHABER
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