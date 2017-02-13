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İsrail'in ezan yasağına Hamas'tan tepki

İsrail'in ezan yasağına Hamas'tan tepki.11778
  • Giriş : 13.02.2017 / 11:24:00

İsrail'in skandal ezan yasağı kararına Hamas'tan da tepki geldi.

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İsrail'in Parlamentosu'nun yasama komisyonunun aldığı skandal karara tepki gelmeye devam ediyor. Hoparlören ezan okunmasından rahatsız olunduğu iddiası ile alınan kararın onaylanması üzerine Hamas'tan açıklama geld,

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son olarak ezan yasağıyla ilgili tasarıyı onaylamak suretiyle Filistinlilere yönelik ırkçı politikalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in bu onayının "Filistin halkına yönelik ırkçı politikalarının delili" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu yasa tasarısı, İsrail'in, tüm insan hakları kanunlarınca kabul görülen dini sembolleri engellemek suretiyle Filistinlilerin İslami kimliğini hedef alan politikaları sürdürdüğünün göstergesi." ifadesine yer verildi.

İsrail'in bu yaptıklarıyla Filistinlileri, hakkını ve kimliğini savunmaktan vazgeçiremeyeceği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının toprakları özgürleşene dek mücadeleyi sürdüreceğine işaret edildi.

Ezan yasağı nedir?

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı.

Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasını öngören tasarıda, buna uymayan camilere yönelik bin 200 dolara ulaşan cezaların kesilebileceği belirtiliyor.

TRT

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