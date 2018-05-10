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İsrail: İran bize Suriye'den 20 roket attı

İsrail: İran bize Suriye'den 20 roket attı.15338
  • Giriş : 10.05.2018 / 09:36:00

İsrail, İran güçlerinin Suriye'den ülkelerine 20 roket attığını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını destekleyen tek ülke olan İsrail, İran'ın Suriye'den ülkelerine 20 adet roket attığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerine tank atışları ve hava akınları düzenlediği belirtildi.

Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin güneyinde yer alan Beşşer Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar kentine tank atışları düzenledi.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine saldırlar düzenledi.

İsrail Ordu yetkileri Suriye'ye düzenledikleri belirtilen saldırlarla ilgili açıklama yapmadı.

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