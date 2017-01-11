İsrail'le yeni dönem başlıyor!
İsrail ile yeni gelişmeler yaşanıyor. Normalleşen ilişkilerde yeni adım geliyor. Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret Şubat ayında yapılacak.
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