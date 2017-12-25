İsrail o Türkleri gözaltına aldı
İsrail, Kudüs'te gözaltına alınan 2 Türk vatandaşını sınır dışı etme kararı aldı. Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gözaltına alınmıştı.
Reuters haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, gözaltına alınan Türk vatandaşlarından birinin pazartesi, birinin ise cumartesi gününde sınırdışı edilmesinin beklendiğini söyledi. Sözcüsü, üçüncü Türk vatandaşı hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını aktardı.
HÜRRİYET
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