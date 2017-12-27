İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!
İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etme kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne jest yapıyor. İsrail, Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı Tren İstayonu'na Donald Trump'ın adını veriyor.
Açıklamayı, Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz yaptı.
Haaretz gazetesi ise, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde inşa edilecek tren istasyonunun planlandığını sayfalarına taşıdı.
Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Donald Trump'a teşekkür etmek için söz konusu adımın atılacağı bilgisini verdi.
İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Japonya'dan açıklama: Kudüs'e taşınamayız
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kudüs ile ilgili açıklama yaptı.
Rusya'dan Türklere vize açıklaması
Rusya Federasyonu, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar verdi.
Amerika, BM'ye ilk cezayı kesti
Amerika, Kudüs kararı sonrası Birleşmiş Milletler'e ilk cezayı kesti.
O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor
Orta Amerika ülkesi Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.
Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.