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İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!

İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!.34204
  • Giriş : 27.12.2017 / 13:48:00

İsrail, Ağlama Duvarı Tren İstayonu'na Donald Trump'ın adını veriyor.

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İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etme kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne jest yapıyor. İsrail, Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı Tren İstayonu'na Donald Trump'ın adını veriyor.

 Açıklamayı, Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz yaptı.

Haaretz gazetesi ise, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde inşa edilecek tren istasyonunun planlandığını sayfalarına taşıdı.

Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Donald Trump'a teşekkür etmek için söz konusu adımın atılacağı bilgisini verdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.

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