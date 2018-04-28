Facebook Twitter Rss

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi.10863
  • Giriş : 28.04.2018 / 13:17:00

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına saldırı düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na saldırını vurdu. Düzenlenen hava saldırısında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze limanındaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını duyurdu.

Bu arada, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait 6 noktaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların dün "İsrail içine girme teşebbüslerine yanıt" olarak gerçekleştiği kaydedildi.

SABAH

Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine o geliyor

Abdullah Gül: Aday olmayacağım!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 kişi öldü

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın üstlendiği saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Rus lider Putin kendi kendini eleştirdi

Rus lider Putin kendi kendini eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi kendini eleştirdi.

 

AB ülkesinden yasaklı madde ihracı!

AB ülkesinden yasaklı madde ihracı!

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, kimyasal silah yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç

Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın

Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslümanlara çağrıda bulundu.

 

Trump'tan Kuzey Kore'ye: Baskı sürecek

Trump'tan Kuzey Kore'ye: Baskı sürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, Macron'un kepeklerini temizledi

Trump, Macron'un kepeklerini temizledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeklerini temizledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya