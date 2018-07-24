İsrail: Suriye savaş uçağını engelledik
İsrail ordusu, ülke sınırlarına girmeye çalışan Suriye savaş uçağını engellediğini duyurdu.
Daha sonra uçağın füzelerle düşürüldüğü de açıklandı.
TRT
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