Facebook Twitter Rss

İsrail: Suriye savaş uçağını engelledik

İsrail: Suriye savaş uçağını engelledik.9913
  • Giriş : 24.07.2018 / 14:36:00

İsrail ordusu, ülke sınırlarına girmeye çalışan savaş uçağını engellediğini duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İsrail ordusu, ülke sınırlarına girmeye çalışan Suriye savaş uçağını engellediğini duyurdu.

Daha sonra uçağın füzelerle düşürüldüğü de açıklandı.

TRT

Çavuşoğlu: Yunanistan'a yardıma hazırız

Kılıçdaroğlu: Partide değişim olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Laos'ta baraj çöktü: Yüzlerce kişi kayıp

Laos'un güneydoğusunda bulunan baraj bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Irak'ta saldırı! Erbil valilik binasını bastılar!

Irak'ta saldırı! Erbil valilik binasını bastılar!

Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 2 p

 

Raşit Dostum'un indiği havaalanında patlama

Raşit Dostum'un indiği havaalanında patlama

Raşit Dostum'un indiği havaalanında patlama meydana geldi.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak düştü

2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak düştü.

 

Trump'ın o porno yıldızını ile ilgili kayıtları çıktı

Trump'ın o porno yıldızını ile ilgili kayıtları çıktı

ABD Başkanı, porno yıldızı Stormy Daniels arasında sular durulmuyor.

Almanya'da şok saldırı: 12 kişi yaralandı

Almanya'da şok saldırı: 12 kişi yaralandı

Almanya'nın Lübeck kentinde bıçaklı bir saldırgan otobüse saldırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya