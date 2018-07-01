İsrail, Suriye sınırına tank yığıyor!
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Suriye sınırına tank ve topçu birliklerinin sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Golan Tepeleri'nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi" denildi.
Açıklamada İsrail'in Suriye İç Savaşı'na müdahale etmeme politikasını sürdüreceği ancak İsrail sınırlarının korunacağı vurgulandı.
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