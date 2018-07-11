İsrail, Suriye'ye ait İHA'yı vurdu
İsrail'den açıklama geldi. Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşan insansız hava aracının vurduğu açıklandı.
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