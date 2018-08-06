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İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı

İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı.15520
  • Giriş : 06.08.2018 / 13:42:00

İsrail, TRT Arapça kanalında muhabirlik yapan İbrahim Rantisi gözaltına aldı.

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İsrail askerlerinden açıklama geldi. İsrail'in TRT Arapça kanalında muhabirlik yapan Filistinli İbrahim Rantisi'yi gözaltına aldığı öğrenildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da TRT muhabiri Filistinli Ibrahim Rantisi’yi sabah saatlerinde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı. İsrail askerlerinin baskın sırasında Rantisi’nin evini aradığı ifade edildi. İbrahim Rantisi, son bir haftada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan altıncı Filistinli gazeteci oldu. İsrail güçleri 30 Temmuz’da Al-Quds" televizyonu için çalışan 4 muhabiri ve 1 Ağustos’ta bir radyoda çalışan gazeteciyi gözaltına almıştı.

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