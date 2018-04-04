İsrail: Türkiye cezalandırılsın
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında başarı ile yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama yapan İsrail, Türkiye'nin ABD, NATO ve AB tarafından cezalandırılması çağrısında bulundu.
Proje terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye'deki taşları yerinden oynatan Türkiye, İsrail'in hedefi haline geldi.
Ülkede yayın yapan The Jerusalem Post Gazetesi'nde Yaakov Katz'ın imzasıyla çıkan yazıda, açık bir şekilde Türkiye hedef gösterildi.
Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin menfaatlerine uygun olmadığını ifade eden Katz, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini savundu.
"NATO müttefiki olan Türkiye, Erdoğan’ın yönetimi altında ABD’den askeri destek alıyor" diyen İsrailli gazeteci, bu yardımların önüne geçilmesini istedi.
Amerika'nın askeri desteğini kesmesinin yeterli olmayacağını ifade eden Katz, Avrupa Birliği'nin bir an önce müzakereleri sonlandırmasını NATO'nun da Türkiye'yi üyelikten atması gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİRECEKLERMİŞ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açık bir şekilde hedef alındığı yazının devamında, bu yaptırımlarla Türkiye'nin dize getirilebileceği tezi savunuldu.
TÜRKİYE
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