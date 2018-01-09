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İsrail uçakları, silah deposunu vurdu

İsrail uçakları, silah deposunu vurdu.10086
  • Giriş : 09.01.2018 / 09:43:00

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'deki silah deposunu vurdu.

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Sepet Beşik

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir yerde bulunan Kalamun bölgesinde Suriye ordusuna ait silah deposuna saldırı düzenledi.

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