İsrail uçakları, silah deposunu vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir yerde bulunan Kalamun bölgesinde Suriye ordusuna ait silah deposuna saldırı düzenledi.
HÜRRİYET
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