İsrail yine vurdu: 2 ölü!
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi sonrası karışan bölgeden acı haberler geldi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava harekatında Filistinli 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Reuters'in haberine göre, saldırının gerçekleştiği bölgede motosiklet üzerinde bulunan iki kişi insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldü.
Reuters'a konuşan yerel kaynakların iddiasına göre, iki kişi Filistin İslami Cihat Örgütü'nün üyesi.
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