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İsrail yine vurdu!

İsrail yine vurdu!.10789
  • Giriş : 02.01.2018 / 08:34:00

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısına bomba yağdırdı.

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Sepet Beşik

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanıması sonrası karışan bölgeden yeni haberler geldi. İsrail, Hamas'ın asker, kanadına ait bir mevziyi vurdu.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail makamlarından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce yaptığı açıklamada,  Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Aşkol kentinde açık alana  düştüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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