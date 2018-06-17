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İsrail yine vurdu!

İsrail yine vurdu!.17167
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:08:00

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de sivil bir aracı hedef aldığı öğrenildi.

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İsrail, Gazze'deki katliamlarına bir yenisini daha eklemek istedi ancak bu kez başarılı olamadı.

İsrail'e  ait savaş uçakları, Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde sivil bir aracı vurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, askeri bir uçağın, Gazze'de "yanan uçurtma hücresi" sorumlularından birinin aracını hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Gazze'den yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş  balonların İsrail topraklarına gönderilmeye devam edilmesi sonucu hava  saldırısının düzenlendiği" ifade edildi.

Gazze'den görgü tanıkları da Şucaiyye Mahallesi'nde bir evin önünde  park halindeki sivil bir araca İsrail tarafından roket saldırısı düzenlendiği ve  aracın imha edildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan saldırıda herhangi bir can  kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki  Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar  göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler  yer almıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından  İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.  Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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