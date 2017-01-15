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İsrailliler, Netanyahu'nun istifasını istiyor!

İsrailliler, Netanyahu'nun istifasını istiyor!.15569
  • Giriş : 15.01.2017 / 09:45:00

İsrail'de düzenlenen protesto gösterilerinde Netanyahu'nun istifa etmesi isteniyor.

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İsrail'de vatandaşlar ayaklandı. Binlerce kişi yürüyüşe geçerek Netanyahu'dan "istifa" istedi. Netanyahu, bu protesto yürüyüşleri karşısında şimdilik sessizliğini koruyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikaları protesto edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Rabin Meydanı'na yürüyen yüzlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifasını istedi.

Gösterinin organizatörleri, Netanyahu hükümetinin siyasetleri yüzünden aşırılık ve ırkçılığın bedelini ödediklerini dile getirdi.

Eylemciler de yürüyüş sırasında "Yolsuzluk bitmiyor, hükümet istifa" yazılı dövizler taşıdı.

Öte yandan, İsrail'deki "Vatandaşın Hakları" isimli kuruluşçahazırlanan raporda, 2016'nın İsrail'de insan hakları açısından başarılı bir yıl olmadığı belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarında aşırılık içeren yöntemler benimsediği, hak ile özgürlüklerini ihlal ettiği, orantısız güç kullandığı ifade edilen raporda, Araplara, Etiyopyalı ve doğulu Yahudilere, kadınlara ve engellilere yönelik ırkçı olaylarda her geçen gün artış olduğu bildirildi.

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