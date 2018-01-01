İşsizlik maaşı belirlendi!
İşsiz vatandaşları yakından ilgilendiren açıklama geldi. İşsizlerin geçicibir süre asgari koşullarda hayatları idame ettirebilmeleri içi ödenen işsizlik maaşının yeni senede ne kadar ödeneceği belli oldu.
Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor. İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.
2018'DE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Hükümet yeraltından çıkaracak!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kömür rezervleri için harekete geçti.
Bazı taşeronlar yine kadroya alınmayacak!
Hükümet tarafından açıklanan taşeron düzenlemesinin bazı kurumları kapsamadığı öğrenildi.
Bakan'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi
Elektriğe yüzde 8,8'lik zam
Elektrik fiyatlarına 2018 yılı itibariye yüzde 8,8 zam geldiği öğrenildi.
Hükümetten yerli para çağrısı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili açıklama yaptı.