Facebook Twitter Rss

İşsizlik maaşı belirlendi!

İşsizlik maaşı belirlendi!.20838
  • Giriş : 01.01.2018 / 13:05:00
  • Güncelleme : 01.01.2018 / 13:02:48

İşsiz vatandaşlara verilen maaşın 2018 yılında ne kadar olacağı belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İşsiz vatandaşları yakından ilgilendiren açıklama geldi. İşsizlerin geçicibir süre asgari koşullarda hayatları idame ettirebilmeleri içi ödenen işsizlik maaşının yeni senede ne kadar ödeneceği belli oldu.

Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor. İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi.

2018'DE İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. 2018'deki işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.

TRT

Doğu donuyor! -7 derece!

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi reddetti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hükümet yeraltından çıkaracak!

Hükümet yeraltından çıkaracak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kömür rezervleri için harekete geçti.

Bazı taşeronlar yine kadroya alınmayacak!

Bazı taşeronlar yine kadroya alınmayacak!

Hükümet tarafından açıklanan taşeron düzenlemesinin bazı kurumları kapsamadığı öğrenildi.

 

Bakan'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi

Bakan'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi

Gıda Bakanı Fakıbaba'dan 4 dolarlık et için açıklama geldi.

Elektriğe yüzde 8,8'lik zam

Elektriğe yüzde 8,8'lik zam

Elektrik fiyatlarına 2018 yılı itibariye yüzde 8,8 zam geldiği öğrenildi.

 

Hükümetten yerli para çağrısı

Hükümetten yerli para çağrısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama

Bakan'dan taşeron işçilerle ilgili açıklama

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya