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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı.42823
  • Giriş : 15.12.2017 / 10:07:00

Ekonomiye dair kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını işsizlik rakamlarını açıkladı. Ülke genelinde 15 yaş ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu.

 İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %12,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %20 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık azalış ile %10,8 olarak gerçekleşti. 

İSTİHDAM ORANI %47,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 197 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 36 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,3’ü tarım, %18,8’i sanayi, %7,7’si inşaat, %53,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

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