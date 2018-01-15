İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan açıklama geldi. TÜİK, ekim ayına ilşkin iş gücü istatistikleri açıklamasında işsizliğin yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşerek 3 milyon 287 bin kişi olduğunu belirtti.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık azalış ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,5 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 47,6 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3’ü tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.
İşgücüne katılma oranı yüzde 53,1 olarak gerçekleşti
İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.
Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti
Ekim 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 21,8 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 135 bin kişi artarak 28 milyon 622 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,6 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak 3 milyon 274 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 oldu.
TRT
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