İşsizlik rakamları açıklanıyor!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kritik veriyi açıkladı. Türkiye'de Kasım işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.
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