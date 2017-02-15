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İşsizlik rakamları açıklanıyor!

İşsizlik rakamları açıklanıyor!.42823
  • Giriş : 15.02.2017 / 10:02:00

2016 Kasım ayı dönemine ilişkin kritik veri TÜİK tarafından açıklanacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kritik veriyi açıkladı. Türkiye'de Kasım işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

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