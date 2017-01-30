İstanbul'a deniz itfaiyesi filosu
4 bine yakın personelle İstanbul'da gerçekleşen yangın veya afette görevinin başında olan İstanbul itfaiyesi, etkinliğini daha da artırarak deniz filosu kumaya hazırlanıyor. İstanbul İtfaiyesi böylece denizde meydana gelen tehlike ve kurtarma operasyonlarına da katılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla İstanbul İtfaiyesi'ne deniz filosu kazandırılıyor. Her gün binlerce geminin denize açıldığı İstanbul'da deniz itfaiyesinin kurulması büyük önem taşıyor. Deniz İtfaiyesi için Kanada merkezli MetalCraft Marine şirketi ile 3 adet Firestorm 50 tipi yangın botu satın alınması için sözleşme imzalandı.
SAHİL GÜVENLİK İLE KOORDİNE
Firestorm 50 tipi yangın botu 15 metre boy ve 5 metre genişliğe sahip. 44 knott hıza ulaşabiliyor. Halihazırda İstanbul'un deniz sahasında meydana gelen acil durumlara Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler müdahale ediyor. İBB'nin kuracağı Deniz İtfaiyesi, Emniyet ve Sahil Güvenlik ile koordine çalışacak.
TAM DONANIMLI ÖZEL EKİP
Yeni kurulacak Deniz İtfaiyesi ile İstanbul'un deniz sahasındaki acil durumlara müdahale edilebilecek. Bununla beraber itfaiye, komşu illerin deniz sahasında ve açık denizlerde ihtiyaç halinde görev alacak. Bunun için İstanbul İtfaiyesi bünyesinde tam donanımlı özel ekip yetiştirilecek.
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