İstanbul'a en çok onlar geldi!
İstanbul'u Eylül ayında tatil için tercih eden milletlerin başında Almanlar geliyor.
Eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 arttı. Yılın ilk 9 ayına bakıldığında İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul son 9 ayda yaklaşık 8 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Bakanlığın aylık hazırladığı verilere göre, bu yılın eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı. İstanbul, eylül ayında 1 milyon 45 bin 896 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Bu yılın ilk 9 ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. İstanbul, ocak-eylül döneminde 7 milyon 997 bin 982 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
En çok Almanlar geldi
İstanbul'a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Almanya 736 bin 444 kişiyle birinci, İran 636 bin 815 kişiyle ikinci ve Suudi Arabistan 470 bin 557 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
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