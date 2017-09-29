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İstanbul'a felaket haberi!

İstanbul'a felaket haberi!.24277
  • Giriş : 29.09.2017 / 20:57:00

İstanbullulara kötü haber! Meteorolojik değerlendirmelere göre metropol kente şiddetli yağmur yağacak.

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Sepet Beşik

İstanbul tetikte yine şiddetli yağış bekliyor. Meteoroloji uzmanları yağmurun çok şiddetli olacağını tahmin ediyor.

İstanbul hafta sonu yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesi beklenirken, yetkililer vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Sayısal tahmin modelleri cumartesi ve pazar günü için farklı saatlerde İstanbul'da şiddetli ve uzun süreli lokal yağışlar meydana geleceğini gösteriyor.

'İSTANBUL'A CUMARTESİ VE PAZAR BOLCA YAĞIŞ VAR'

Meteoroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, 'Balkanlardan sokulan soğuk havayla birlikte Cumartesi ve Pazar İstanbul ve çevresine bolca yağış geliyor. Yerel su baskınları görülebilir, nitekim geçtiğimiz günlerde de Sarıyer'de ciddi problemler yaşandı. Ancak bu hafta sonu 18/27 Temmuz'daki miktarları beklemiyorum. Yağışlar yağmur şeklinde, dolu beklentisi zayıf. Sıcaklıklar 20 dereceyi aşmayacak, poyraz özellikle Pazar günü kuvvetlice esecek' dedi.

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