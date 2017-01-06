İstanbul'a gelen turist sayısı dibe vurdu
Terör örgütlerinin hain saldırıları ülkeye gelen turist sayısını da etkiliyor. 2016 yılından bu yana turist sayısı yüzde 25.9 düşerek 16 yılın en düşük rakamını gördü.
Geçen yılın aralık ayında 821 bin 809 kişi İstanbul'u ziyaret ederken, bu yıl bu sayı 674 bin 30'da kaldı.
Reina saldırısı düzelme sürecini uzattı, turizmde 2017 için umut yok' Açıklamada şu bilgiler verildi: "Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Zeytinburnu ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre 2016 yılında İstanbul'a gelen yabancı sayısını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda yüzde —26 azalmış olduğu görülmektedir. Aralık ayı gelen yabancı sayısı 2015 aralık ayına göre yüzde 18 daha azdır. 2016 yılı içinde önceki yıla göre artış yaşanan yüzde 0,1 ile ocak ayı olmuştur. Diğer tüm aylar için önce yıla kıyasla düşüş gerçekleşmiştir. En çok düşüş yaşanan ay ise yüzde —35.2 ile haziran ayıdır. Haziran sonunda yüzde —21,8 olan kümülatif değişim oranı yılın ikinci yarısında düşüşün devamıyla yıl sonunda yüzde 25,9 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında 4.441.458 yabancı ziyaretçi, ikinci altı ayında 4.762.529 yabancı ziyaretçi gelmiştir. 2000 yılından beri ikinci kez gelen yabancı sayısında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. 2016 yılında 9.203.987 yabancı ziyaretçi gelmiş olup, Karaköy limanından günübirlik ziyaretçi olarak 24.051 kişi gelmiştir. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 21'i Sabiha Gökçen Havalimanını kullanmışlardır. 2016 yılında İstanbul'a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri şöyle: Almanlar: Yüzde 10.9, İranlılar: Yüzde 7.0, Suudi Arabistanlılar: Yüzde 5.2, İngilizler: Yüzde 4.0, Fransızlar: Yüzde 3.9, Amerikalılar: Yüzde 3.5, Ruslar: Yüzde 3.2, Ukraynalılar: Yüzde 3.1, Iraklılar: Yüzde 3.0, Hollandalılar: Yüzde 2.8, Azerbeycanlılar: Yüzde 2.0, Cezayirliler: Yüzde 1.9, Kuveytliler: Yüzde 1.9, İtalyanlar: Yüzde 1.8, Türkmenler: Yüzde 1.7, Diğer ülkeler: 43,9."
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