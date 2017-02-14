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İstanbul'a kar geliyor!

İstanbul'a kar geliyor!.36302
  • Giriş : 14.02.2017 / 09:33:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbulluları üzecek bir haber geldi.

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Meteoeloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbullu vatandaşlara uyarı geldi. Kentte kendisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşem be günü ise karla karışık yağmur kendisini gösterecek.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis çevreleri, Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice(30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 0

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Bursa: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı -5

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 2

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