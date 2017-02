İstanbul'a kar geliyor!

Meteoeloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbullu vatandaşlara uyarı geldi. Kentte kendisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşem be günü ise karla karışık yağmur kendisini gösterecek.Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum Iğdır , Bingöl, Şanlıurfa Kilis çevreleri, Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir 'in kuzey kesimlerinde kar yağışı bekleniyorSıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul 'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum Iğdır , Bingöl, Şanlıurfa Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir 'in kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice(30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 0İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6Bursa: Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı 4İzmir: Parçalı bulutlu 11Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12Antalya: Parçalı bulutlu 15Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 5Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5Erzurum: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı -5Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 2