İstanbul'a kar yağıyor
İstanbul'da kar yağmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre İstanbul'a son zamanların en yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışının başlaması ile birlikte trafik de kilitlenmiş durumda.
Öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. İstanbul Valiliği, vatandaşları toplu ulaşım kullanmaları için uyarırken, trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Kar yağışı nedeniyle ufak maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoğunlaşan trafik yüzde 90'a çıkarken, TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, ’ekstrem soğuk hava dalgası’ nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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