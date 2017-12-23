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İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor!.19571
  • Giriş : 23.12.2017 / 08:22:00

İstanbul Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

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Kara kış geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında yer alan kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nın yüksek yerlerinde kar ve karla karışık yağmur görülüyor.

Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.

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