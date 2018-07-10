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İstanbul Adliyesi karıştı

İstanbul Adliyesi karıştı.13729
  • Giriş : 10.07.2018 / 11:55:00

İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası ortalık karıştı.

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Sepet Beşik

İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından kıyamet koptu. Aniden taraftarın kapışmasıyla başlayan kavgaya kadınlar da karıştı.

Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.

HÜRRİYET

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