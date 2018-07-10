İstanbul Adliyesi karıştı
İstanbul Adliyesi 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından kıyamet koptu. Aniden taraftarın kapışmasıyla başlayan kavgaya kadınlar da karıştı.
Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığının görevleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) görev ve yetkileri belli oldu.
16 ilde dev FETÖ operasyonu: 61 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.
Merkez Bankası için flaş düzenleme!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için yeni düzenlemeye gidildi.
Kurban Bayramı'nda toplu ulaşıma indirim
Kurban Bayramı'nda toplu ulaşıma indirim yapılacağı açıklandı.
MİT Müsteşarı 'başkan' oldu!
'MİT İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı' ibaresi yeni KHK ile değiştirildi.