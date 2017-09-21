İstanbul adliyesinde çatışma!
İstanbul Adalet Adliyesi'nde çıkan çatışma paniğe neden oldu. Ekipler bölgeye yönlendirildi.
Çatışmada, uzun namlulu silahlar kullanıldı. İlk gelen bilgilere göre Sarallar ve Şahinler birbirine girdi. 1 kişi yaralandı, 7 kişi de gözaltına alındı.
Güvenlik önlemleri alınsa da çatışmanın önüne geçilemediği belirtiliyor. Polis, havaya ateş ederek olaya müdahale etti. 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
DİĞER HABERLER
Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü.
UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da
2019 UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.
TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi.
2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları hainlere ölüm yağdırmaya devam ediyor.
Çocukluk aşıları tek iğnede bitebilir!
Çocukluk boyunca yapılması gereken tüm aşıların tek bir iğnede yapılmasına yönelik çalışmalarıda öne