Facebook Twitter Rss

İstanbul adliyesinde çatışma!

İstanbul adliyesinde çatışma!.16679
  • Giriş : 21.09.2017 / 11:32:00
  • Güncelleme : 21.09.2017 / 11:40:43

İstanbul Adalet Adliyesi'nde çıkan çatışma paniğe neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Adalet Adliyesi'nde çıkan çatışma paniğe neden oldu. Ekipler bölgeye yönlendirildi.

Çatışmada, uzun namlulu silahlar kullanıldı. İlk gelen bilgilere göre Sarallar ve Şahinler birbirine girdi. 1 kişi yaralandı, 7 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik önlemleri alınsa da çatışmanın önüne geçilemediği belirtiliyor. Polis, havaya ateş ederek olaya müdahale etti. 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. 

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Suriyeli çocuğu bu yüzden öldürmüş

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü

Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri ile görüştü.

UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da

UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da

2019 UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

 

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi.

Alman Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Alman Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Alman Büyükelçi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

 

2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

2 ilde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları hainlere ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Çocukluk aşıları tek iğnede bitebilir!

Çocukluk aşıları tek iğnede bitebilir!

Çocukluk boyunca yapılması gereken tüm aşıların tek bir iğnede yapılmasına yönelik çalışmalarıda öne


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya