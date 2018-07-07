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İstanbul Arnavutköy'de feci kaza: 2 ölü

İstanbul Arnavutköy'de feci kaza: 2 ölü.17085
  • Giriş : 07.07.2018 / 09:27:00

İstanbul Arnavutköy'de feci bir kaza yaşandığı haberi geldi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Arnavutköy Habibler'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı.

 

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