İstanbul Arnavutköy'de feci kaza: 2 ölü
İstanbul Arnavutköy Habibler'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı.
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