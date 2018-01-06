İstanbul Avcılar'da yangın paniği yaşanıyor
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde çıkan yangın E-5 Otoyolunu dumanla kapladı. Yükselen alevler paniğe neden olurken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine intikal etti.
Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 kenarında bulunan boş bir gıda fabrikadaki demirlerin oksijen kaynağı ile sökülme işlemi sırasında yoğun kıvılcım çıktı. Çıkan kıvılcımlar nedeniyle, fabrika içerisinde bulunan atıl yağlar alev aldı. Alevi kontrol altına alamayan vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Çıkan yoğun dumanlar hem fabrikanın bulunduğu alanı hem de E-5'i kapladı. Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı görülürken vatandaşlar da ağızlarını kapatarak yürüdü. Fabrika içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürülürken, trafik normal seyrinde devam etti.,
HÜRRİYET
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