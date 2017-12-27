İstanbul Bağcılar'da fabrikada patlama!
İstanbul panik. Bağcılar'da bulunan bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu binayı alevler sardı.
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15 Temmuz Köprüsü'nde kaza!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde kaza meydana geldi.