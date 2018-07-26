İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği
İstanbul Bayrampaşa'da bir imalathanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dokumacı ve ça kazanı imalathanesi bulunan binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 2. katta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İmalathaneye giren ekiplerin yoğun dumandan etkilendikleri görüldü.
TRT
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