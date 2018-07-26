Facebook Twitter Rss

İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği

İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği.17285
  • Giriş : 26.07.2018 / 13:16:00

İstanbul Bayrampaşa'da bir imalathanede yangın paniği yaşanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İstanbul Bayrampaşa'da bir imalathanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Dokumacı ve ça kazanı imalathanesi bulunan binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 2. katta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İmalathaneye giren ekiplerin yoğun dumandan etkilendikleri görüldü.

TRT

Erdoğan: Atananı da görevden alırız

Şok! Ekmeğe zam geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor şampiyonuna eskort şoku!

Survivor yarışmacısı Merve Oflaz'ın başı hackerlarla derde girdi.

Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu

Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu

Yunanistan'da çıkan büyük yangının nedeni nihayet belli oldu.

 

Ankara'da bariyerler 1 yıl sonra kalktı

Ankara'da bariyerler 1 yıl sonra kalktı

Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nın yanındaki bariyerler 1 yıl sonra kalktı.

Bedelli askerlik Meclis'ten geçti

Bedelli askerlik Meclis'ten geçti

Bedelli askerlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü.

 

OHAL sonrası düzenleme kabul edildi

OHAL sonrası düzenleme kabul edildi

OHAL sonrası düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Melih Gökçek sosyal medyayı salladı

Melih Gökçek sosyal medyayı salladı

Eski belediye başkanı Melih Gökçek sosyal medyayı salladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya