İstanbul Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı
İstanbullular diken üstünde. Beşiktaş Şehitler Tepesi'ne yakın bir alana bırakılan motosiklet güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
Polis ekipleri yaşanan panik üzerine Dolmabahçe-Gazhane Caddesi'ne güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Daha sonra olay yerine uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip motoru incelemek için hazırlanırken motosikletin sahibi İsmail Işık, olay yerine gelerek motosikletin kendisine ait olduğunu ve motosiklette şüpheli bir şey olmadığını söyledi. Yapılan kontrolden sonra İsmail Işık, motosikletin yanına gitti. Işık, motosikletini bağladığı zinciri açmakta zorlanınca polis ekipleri zinciri demir kesme makası ile kestı.
"MOTORU BİLMEDEN BIRAKTIM. İŞ ARAMAYA GİTTİM"
Motosiklette şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılınca yaklaşık 30 dakika kapalı kalan trafik normale döndü. İş aramak için Beşiktaş'a geldiğini söyleyen İsmail Işık, "İşsizim. İş aramak için Gazi Mahallesi'nden geldim. Motosikletimi bilmeden bırakarak iş aramaya gittim" dedi.
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