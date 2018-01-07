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İstanbul'da faciadan dönüldü!

İstanbul'da faciadan dönüldü!.9926
  • Giriş : 07.01.2018 / 09:44:00
  • Güncelleme : 07.01.2018 / 09:51:48

Beylikdüzü'nde LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yandı.

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İstanbul'da Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinden birinde sürücünün yaklaşık 100 metre geride gaz dolumu yaptığı araç alev alev yandı.

KISA SÜREDE TÜM OTOMOBİLİ SARDI

Aniden çıkan yangın kısa sürede bütün otomobili sardı. Araçtan inen sürücü yaşadığı kısa süreli şoku çevrede bulunanların yardımıyla atlattı. Vatandaşların ilk müdahalesinden hemen sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı.

Cadde trafiğe kapanırken, itfaiye tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN LPG TANKINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, aracın gaz yüklü olması ve yangının itfaiye ekipleri tarafından LPG tankına ulaşmadan söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

Tgrt

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