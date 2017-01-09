İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Ülkenin dört bir yanında yağan yoğun kar ve soğuk havalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bir yandan salgın hastalıklarla mücadele eden vatandaş bir yandan da ulaşım sıkıntısı yaşıyor.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
BOĞAZ KAPATILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
İDO'NUN DIŞ HAT SEFERLERİNDE İPTALLER
İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:
08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:05 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
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