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İstanbul Boğazı'nda kaza!

İstanbul Boğazı'nda kaza!.20869
  • Giriş : 07.04.2018 / 16:09:00

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi, bir yalıya çarptı.

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Beşik Modelleri

Şok olay. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi, bir yalıya çarptı.

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