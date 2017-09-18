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İstanbul Boğazı onun için kapatıldı

İstanbul Boğazı onun için kapatıldı.6639
  • Giriş : 18.09.2017 / 10:04:00
  • Güncelleme : 18.09.2017 / 10:08:46

İstanbul Boğazı, 'Scarabeo 9' nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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İstanbul Boğazı'ndan dev geçiyor. Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformu nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformuna,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait  çok sayıda römorkör eşlik ediyor.

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