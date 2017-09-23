İstanbul bu görüntüleri konuşuyor
Görüntülerde boğaz sularının bıçakla kesilir gibi ikiye ayrılarak renk değiştirdiği görülüyor.
Hafta sonunu İstanbul Boğazı kenarında gezmek için geçirmek isteyen vatandaşlar Anadoluhisarı'nda büyük şok yaşadı. Göksu deresinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suların rengi değişti. Sosyal medyada bunun depremin habercisi olduğu iddiaları yayıldı. Ancak, Çamurun Elmalı barajında süren tadilat çalışmaları sırasında dereye verildiği belirtildi.
Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucu mavi suların rengi sarıya döndü. Göksu deresinde de durum boğazdakinden farklı değildi. Normal zamanlarda berrak bir suya sahip dere ise sarı renkte suyla kaplandı. Çamurun Elmalı barajında devam eden taditalat çalışmaları sırasında dejarz deresi olan Göksu’ya verildiği ve boğaza ulaştığı iddia edildi. Elmalı barajı yaklaşık 13 ay önce boşaltılarak bakıma alınmıştı. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak çalışmalarda sona yaklaşılmış ve baraj su tutmaya hazırlanıyordu.Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucu mavi suların rengi sarıya döndü. Göksu deresinde de durum boğazdakinden farklı değildi. Normal zamanlarda berrak bir suya sahip dere ise sarı renkte suyla kaplandı.Çamurun Elmalı barajında devam eden taditalat çalışmaları sırasında dejarz deresi olan Göksu’ya verildiği ve boğaza ulaştığı iddia edildi. Elmalı barajı yaklaşık 13 ay önce boşaltılarak bakıma alınmıştı. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak çalışmalarda sona yaklaşılmış ve baraj su tutmaya hazırlanıyordu.
DİĞER HABERLER
İstanbulluların dikkatine! Bu yollar kapalı!
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak. Çünkü İstanbul'da bir "bisiklet etkinliği yapılacak.
PKK yüzünden yol kapandı
PKK'lı teröristler yüzünden Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe bir süre kapalı kaldı.
Sincar'da PKK ile o örgüt arasında çatışma!
Sincar'da PKK ile İran destekli Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı.
Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi
FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.
6 ilde ByLock operasyonu: Gözaltılar var
FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.