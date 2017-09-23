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İstanbul bu görüntüleri konuşuyor

İstanbul bu görüntüleri konuşuyor.21360
  • Giriş : 23.09.2017 / 16:37:00

İstanbul boğazında bugün oluşan görüntü, kentlilere büyük korku yaşattı.

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Büyüyen Beşik

Görüntülerde boğaz sularının bıçakla kesilir gibi ikiye ayrılarak renk değiştirdiği görülüyor.

Hafta sonunu İstanbul Boğazı kenarında gezmek için geçirmek isteyen vatandaşlar Anadoluhisarı'nda büyük şok yaşadı. Göksu deresinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suların rengi değişti. Sosyal medyada bunun depremin habercisi olduğu iddiaları yayıldı. Ancak, Çamurun Elmalı barajında süren tadilat çalışmaları sırasında dereye verildiği belirtildi.

Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucu mavi suların rengi sarıya döndü. Göksu deresinde de durum boğazdakinden farklı değildi. Normal zamanlarda berrak bir suya sahip dere ise sarı renkte suyla kaplandı. Çamurun Elmalı barajında devam eden taditalat çalışmaları sırasında dejarz deresi olan Göksu’ya verildiği ve boğaza ulaştığı iddia edildi. Elmalı barajı yaklaşık 13 ay önce boşaltılarak bakıma alınmıştı. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak çalışmalarda sona yaklaşılmış ve baraj su tutmaya hazırlanıyordu.Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucu mavi suların rengi sarıya döndü. Göksu deresinde de durum boğazdakinden farklı değildi. Normal zamanlarda berrak bir suya sahip dere ise sarı renkte suyla kaplandı.Çamurun Elmalı barajında devam eden taditalat çalışmaları sırasında dejarz deresi olan Göksu’ya verildiği ve boğaza ulaştığı iddia edildi. Elmalı barajı yaklaşık 13 ay önce boşaltılarak bakıma alınmıştı. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak çalışmalarda sona yaklaşılmış ve baraj su tutmaya hazırlanıyordu.

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