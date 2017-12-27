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İstanbul'da 1 milyar 361 milyon liralık satış!

İstanbul'da 1 milyar 361 milyon liralık satış!.29430
  • Giriş : 27.12.2017 / 21:03:00

İstanbul'daki dev alışveriş merkezinin satışı ile ilgili Emlak Konut tarafından bir açıklama yapıldı.

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Sepet Beşik

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Metropol İstanbul projesinde toplam 103.020,33 m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM, KDV hariç 1.154.150.847,46 TL (KDV dahil 1.361.898.000 TL) bedelle satılmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı 587.658.987 TL (KDV Dahil) dir. Emlak Konut payının 114.347.500 TL si peşin kalan 473.311.487 TL, 27 eşit taksitte tahsil edilecektir."

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