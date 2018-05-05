İstanbul'da 11 katlı apartmanda yangın
İstanbul'da büyük panik. Kadıköy'de 11 katlı bir binanın apartman katında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Yükselen dumanlar nedeniyle 2 kişi etkilenerek tedavi altına alındı.
Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 4. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu arada, apartman sakinleri binayı boşalttı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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