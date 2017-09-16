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İstanbul'da 15 adrese operasyon!

İstanbul'da 15 adrese operasyon!.21446
  • Giriş : 16.09.2017 / 09:26:00

İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde harekete geçti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar 74 kişi gözaltına alındı.

 Zanlıların barındıkları adreslerde ise çok sayıda örgütsel doküman ve eylem talimatı içeren broşürler ele geçirildi. Terör polisinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan 73 yabancı şüphelinin ülkelerine geri gönderilmek üzere sınırdışı edileceği bildirilirken, gözaltındaki Türk uyruklu şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise sürdüğü kaydedildi.

HABERTURK

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