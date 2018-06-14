İstanbul'da 2-B operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi çetesine karşı harekete geçti ve 40 milyon TL değerlerinde 2-B hazine arazini sahte mahkeme kararıyla üzerine geçirip satmaya çalışan şebekeye operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerilerine geçirip satmaya çalışan bir şebekeye yönelik operasyon düzelendi. Operasyonda içlerinde eski adliye çalışanı zabit katibi O.Y'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. O.Y ile birlikte A.C ve C.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TRT
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