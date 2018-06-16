İstanbul'da 2 bin 200 polisle huzur operasyonu
İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bayram öncesi başlatılan ve bugün de devam eden uygulama kapsamında, 39 ilçe ve 180 noktada, 2 bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı noktalarda, yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlenmesine yönelik uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, özel eğitimli köpekler de yer aldı.
DİĞER HABERLER
Teröristlerin inine bomba yağmuru!
12 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
Türkiye ayağa kalktı! Validen flaş açıklama!
Sakarya Valisi'nden bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra ölen köpek hakkında açıklama geldi.
Soylu: Geçici ikametgah vereceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
'Sahte' MİT elemanına tutuklama
Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve 19 ayrı suçtan aranan kişi tu
TSK'dan flaş Kandil açıklaması!
TSK, 12 Haziran’da Kandil’e yönelik hava harekatında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurd
Metrobüste tacize hapis cezası!
İstanbul'da metrobüste 17 yaşındaki iki genç kızın baldırına dokunduğu belirtilen 53 yaşındaki A.Ş.'