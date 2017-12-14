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İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!

İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!.21074
  • Giriş : 14.12.2017 / 16:16:00

İstanbul'da Alman Konsolosluğu önünde büyük panik yaşanıyor.

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İstanbul'da alarm. Alman Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı yaşanıyor. Çok sayıda polis ekibi konsolosluğa sevk edilirken Fransız konsolosluğuna gönderilen şüpheli paket de polisi alarma geçirdi.

Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis incelemelerini sürdürüyor.

Başkonsolosluğun güvenlikçilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi.

FÜNYEYLE PATLATILDI

Başkonsolosluk girişindeki kaldırım üzerindeki şüpheli paketi, çağrılan bomba imha uzmanları yanlarında getirdikleri detektör köpekle kontrol etti. Köpek tepki verince bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek pakete fünye yerleştirdi.ardından kontrollü patlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, paketten çıkanların incelenmesini sürdürüyor. Polisin caddedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

FRANSIZ KONSOLOSLUĞU'NDA DA ALARM

Alman Konsolosluğunun ardından Fransız Konsolosluğuna da gönderilen şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Konsolosluğa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede şüpheli paketin yılbaşı için gönderildiği ve içinde çikolata olduğu öğrenildi.

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