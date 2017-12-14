İstanbul'da 2 konsoloslukta alarm!
İstanbul'da alarm. Alman Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı yaşanıyor. Çok sayıda polis ekibi konsolosluğa sevk edilirken Fransız konsolosluğuna gönderilen şüpheli paket de polisi alarma geçirdi.
Başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis incelemelerini sürdürüyor.
Başkonsolosluğun güvenlikçilerine ait K9 köpeğinin tepki vermesi üzerine paketten şüphelenildiği öğrenildi.
FÜNYEYLE PATLATILDI
Başkonsolosluk girişindeki kaldırım üzerindeki şüpheli paketi, çağrılan bomba imha uzmanları yanlarında getirdikleri detektör köpekle kontrol etti. Köpek tepki verince bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek pakete fünye yerleştirdi.ardından kontrollü patlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, paketten çıkanların incelenmesini sürdürüyor. Polisin caddedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
FRANSIZ KONSOLOSLUĞU'NDA DA ALARM
Alman Konsolosluğunun ardından Fransız Konsolosluğuna da gönderilen şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Konsolosluğa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede şüpheli paketin yılbaşı için gönderildiği ve içinde çikolata olduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
TSK'dan üçlü zirve açıklaması!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komu
Flaş! Maden arama iptal!
Gökçeada’da altın ve gümüş aramak için başvuruda bulunan Merih Madencilik, başvuruyu geri çekti.
Gaziantep'te 35 kişi ByLock'yan gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te operasyon düzenlendi.
Muğla'nın Datça ilçesi de imara açıldı!
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kargı Koyu'na yakın alan imara açıldı.
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı
Trabzon'da polis ekipleri, fuhuşa karşı operasyon düzenledi.
Çevik Kuvvet'i işgal girişimine müebbet hapis!
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Çevik Kuvvet'i işgal etmeye çalışan darbecilere ceza yağdı.